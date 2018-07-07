Московского омбудсмена выписали из больницы после ДТП

Московский омбудсмен повредила позвоночник в результате ДТП в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. Ранее в НИИ имени Склифосовского РИА Новости сообщали, что Потяева находится в состоянии средней тяжести. В понедельник омбудсмен рассказала РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось, и она постепенно включается в работу.