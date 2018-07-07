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Московского омбудсмена выписали из больницы
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Московского омбудсмена выписали из больницы после ДТП 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
Уполномоченного по правам человека Москвы Татьяну Потяеву выписали из больницы, сообщили РИА Новости в НИИ им. Склифосовского в субботу.
Московский омбудсмен повредила позвоночник в результате ДТП в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. Ранее в НИИ имени Склифосовского РИА Новости сообщали, что Потяева находится в состоянии средней тяжести. В понедельник омбудсмен рассказала РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось, и она постепенно включается в работу.
"Ее вчера выписали", — сказала собеседница агентства.
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