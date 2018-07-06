Умер Олег Юрьев

Скончался Олег Юрьев

Поэт, писатель и переводчик Олег Юрьев умер на 59-м году жизни. Об этом на странице в Facebook сообщил его коллега, поэт Игорь Булатовский.

Причина смерти Юрьева не уточняется.

С 1991 года Олег Юрьев жил с женой и сыном во Франкфурте-на-Майне

Юрьев стал одним из основателей литературной группы русских поэтов «Камера хранения». Писать стихи и прозу начал в 1970-80 годах. Его произведения переведены на несколько языков, а пьесы Юрьева ставились в зарубежных театрах. Юрьев стал лауреатом литературной премии имени Хильды Домин и многих других премий.