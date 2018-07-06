Пока вы спали: В Крыму нашли «лекарство» от санкций

«Натали Турс» не сможет расплатиться с клиентами

Лев Лорд предсказал исход матча Россия-Хорватия

Сахалинский лев по кличке Лорд предсказал России поражение в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили РИА Новости в местном зоопарке. На двух мисках «самому колоритному постояльцу» зоосада было предложено мясо с воткнутыми в него флагами России и Хорватии . Лорд предпочел хорватский флаг, в том числе буквально — лев съел не только мясо, но и сам государственный символ.

Россия «обойдется» без Пенсионного фонда

Пенсионный фонд России — «громоздкая», «не всегда прозрачная» и «лишняя» организация, без которой страна может «обойтись». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов . По его мнению, ПФР «неэффективно тянет деньги», а его функции на себя могло бы взять «продвинутое» Федеральное казначейство

Поляки хотят снести почти 100 советских памятников

В 2018 году власти Польши могут снести десятки советских памятников. По информации «Коммерсанта», местный Институт национальной памяти рекомендовал чиновникам снести 75 памятников на всей территории страны. Большая часть из них посвящены Красной армии, некоторые — советским партизанам, некоторые — разведчикам, некоторые — военнопленным, а оставшиеся — советско-польскому братству по оружию.

В Крыму нашли «лекарство» от санкций

Переименование Крыма в Тавриду избавит российскую республику от «поползновений» Запада. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат местного Госсовета Иван Шонус. По его мнению, возвращение Крыму названия, которое ему дали древние греки, станет «исторической справедливостью», положительно скажется на развитии полуострова, а также избавит его от «поползновений» и претензий Запада.