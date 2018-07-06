Редкого индийского волка спасли от голодной смерти

Индии спасли редкого волка, сняв с его головы пластиковый контейнер, в котором он застрял. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Зверя обнаружил увлекающийся фотографией дикой природы бухгалтер Танай Панпалия (Tanay Panpalia) неподалеку от города Нагпур в центральной части страны. Он предположил, что животное пыталось найти еду внутри контейнера и не смогло вытащить из него морду. За время своего заточения волк сильно похудел.

Мужчина сообщил об этом в местный департамент лесного хозяйства и вместе со служащими два часа искал исхудавшее животное. В итоге экологам удалось разрезать контейнер и освободить волка. Он немедленно убежал и присоединился к стае.

По словам Панпалии, подобные контейнеры местные жители часто используют для хранения продуктов. «Они выбрасывают их, где ни попадя, что и приводит к подобным ситуациям. Мне было очень грустно, что такое красивое животное чуть не погибло из-за человеческого невежества», — возмутился он.

Индийский или азиатский волк — подвид серого волка, который обитает на территории ближневосточного региона. Ему угрожает гибридизация с домашними собаками, а также охота и вырубка лесов.