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Панина осознала «настоящую проблему общества»
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Панина осознала «настоящую проблему нашего гражданского общества» 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: соцсети
Галина Панина, которая была отстранена от должности директора по PR компании «Леруа Мерлен» после публикации поста про «ватников», рассказала, какова, по ее мнению, «настоящая проблема нашего гражданского общества».
Обращаясь в Facebook к «журналистам и всем вовлеченным», она заявила, что «настоящая повестка дня сейчас — не фейковые новости и даже не кибербуллинг». По мнению Паниной, «настоящей проблемой нашего гражданского общества» стал «деструктивный механизм коммуникации», подталкивающий часть населения к тому, чтобы «постоянно искать виноватых, играть в жертву и преследователя».
Как считает Панина, таким людям кажется, что «чтобы не быть жертвой, надо стать преследователем». Чем больше человек боится стать жертвой, тем «громче» он становится в роли преследователя, заявила Панина, отметив, что в такой «парадигме жертва должна прятаться или каяться», а преследователь — «громко кричать, чтобы все поняли его роль».
Она сравнила ситуацию с маятником, требующим «новых жертв» для преследователей, которые успели «полюбить свою роль».
«Друзья мои, давайте искать альтернативу», — призвала Панина, подчеркнув, что ненависть не может привести общество к процветанию.
Как заявила Панина, «энергии у нас хватает и думающих людей правда много», Россия «может стать еще лучше».
Панина опубликовала сообщения с оскорблениями, поступившие в ее адрес. Она сообщила: «Эти и другие угрозы уже поданы в полицию, заявление принято. Не судите по ним всех, пожалуйста».
Позднее юрист и правозащитник Матвей Цзен сообщил, что, хотя «одиозная Галина „графиня Леруа Мерлен“ Панина много писала о том, что она якобы подвергается невероятному кибербуллингу», угрозы ей приходили «всего с трех анонимных аккаунтов»
«Совсем негусто, надо сказать», — заявил он в Facebook.
Напомним, пиарщица компании «Леруа Мерлен Россия» Галина Панина опубликовала в соцсетях фейковое сообщение о якобы поджоге девушки российскими фанатами в Ново-Переделкино. С записи, по ее собственному признанию, Панина «вскрыла вату». После этого заявления на женщину обрушился шквал критики, а «Леруа Мерлен Россия» объявили бойкот.
Позже она заявила, что ее компания не имеет никакого отношения к ее политическим взглядам, но вскоре «Леруа Мерлен» пришлось извиняться за пост своего директора по PR, а сама Панина была отстранена от должности.
Панина сообщила, что решила уволиться из компании и намерена сменить сферу деятельности.
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