Панина осознала «настоящую проблему общества»

Панина осознала «настоящую проблему нашего гражданского общества»

Галина Панина, которая была отстранена от должности директора по PR компании «Леруа Мерлен» после публикации поста про «ватников», рассказала, какова, по ее мнению, «настоящая проблема нашего гражданского общества».

Обращаясь в Facebook к «журналистам и всем вовлеченным», она заявила, что «настоящая повестка дня сейчас — не фейковые новости и даже не кибербуллинг». По мнению Паниной, «настоящей проблемой нашего гражданского общества» стал «деструктивный механизм коммуникации», подталкивающий часть населения к тому, чтобы «постоянно искать виноватых, играть в жертву и преследователя».

Как считает Панина, таким людям кажется, что «чтобы не быть жертвой, надо стать преследователем». Чем больше человек боится стать жертвой, тем «громче» он становится в роли преследователя, заявила Панина, отметив, что в такой «парадигме жертва должна прятаться или каяться», а преследователь — «громко кричать, чтобы все поняли его роль».

Она сравнила ситуацию с маятником, требующим «новых жертв» для преследователей, которые успели «полюбить свою роль».

«Друзья мои, давайте искать альтернативу», — призвала Панина, подчеркнув, что ненависть не может привести общество к процветанию.

Как заявила Панина, «энергии у нас хватает и думающих людей правда много», Россия «может стать еще лучше».

Панина опубликовала сообщения с оскорблениями, поступившие в ее адрес. Она сообщила: «Эти и другие угрозы уже поданы в полицию, заявление принято. Не судите по ним всех, пожалуйста».

Позднее юрист и правозащитник Матвей Цзен сообщил, что, хотя «одиозная Галина „графиня Леруа Мерлен“ Панина много писала о том, что она якобы подвергается невероятному кибербуллингу», угрозы ей приходили «всего с трех анонимных аккаунтов»

«Совсем негусто, надо сказать», — заявил он в Facebook.

Напомним, пиарщица компании «Леруа Мерлен Россия» Галина Панина опубликовала в соцсетях фейковое сообщение о якобы поджоге девушки российскими фанатами в Ново-Переделкино. С записи, по ее собственному признанию, Панина «вскрыла вату». После этого заявления на женщину обрушился шквал критики, а «Леруа Мерлен Россия» объявили бойкот.

Позже она заявила, что ее компания не имеет никакого отношения к ее политическим взглядам, но вскоре «Леруа Мерлен» пришлось извиняться за пост своего директора по PR, а сама Панина была отстранена от должности.

Панина сообщила, что решила уволиться из компании и намерена сменить сферу деятельности.