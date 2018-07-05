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Жена Грудинина раскрыла подробности развода
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«Дети у меня»: жена Грудинина раскрыла подробности развода 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Недавно достоянием общественности стала информация о бракоразводном процессе экс-кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина и его жены Ирины. Женщина долгое время не давала согласия на развод, так как венчалась с мужем в церкви.
Ирина рассказала, что их с Грудининым дети в силу возраста способны с пониманием отнестись к решению родителей.
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"Все серьезно, насколько может быть серьезно. Вы же знаете причину, зачем спрашиваете. Все правильно пишут. Дети у меня уже взрослые, у меня четверо внуков, поэтому с детьми все нормально", — заявила супруга политика.
Кроме того, женщина подтвердила, что судебное заседание пройдет уже 16 июля, передает телеканал "360". Стоит отметить, что во время предыдущего слушания супруга Грудинина обратилась к мировому суду с просьбой предоставить срок на примирение. Она не теряла надежды, что муж откажется от своего решения, но этого не произошло.
Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин подал на развод. С женой Ириной политик прожил 30 лет. За это время женщина родила коммунисту двоих сыновей.
Однако семейное счастье оказалось хрупким, как хрусталь. Выяснилось, что у политика давно есть вторая пассия.
Любовница Ксения также подарила Грудинину двоих детей. При этом официальная супруга коммуниста Ирина ничего не подозревала о его похождениях.
По словам знакомых Грудининой, женщина тяжело переживает развод и предательство. Она до последнего надеялась, что муж не посмеет нарушить супружеские обещания.
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