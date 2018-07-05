Рубинштейн отказался считать сборную РФ «нашей»

Писатель и публицист Лев Рубинштейн отказался считать футболистов сборной России «нашими». Об этом он написал в колонке для издания The Insider.

«Да, мне не дано это счастье — возбуждаться от чужих спортивных побед и поражений. Я не оговорился — именно от чужих, потому что если даже эти «наши» и говорят на одном со мной языке и если на обложках моего и их паспортов и изображен один и тот же герб, считать их лишь на этом основании «нашими» я никак не могу», — написал публицист.

Он объяснил, что считает футбол не спортивной игрой, а «продолжением политики другими средствами», национальной идеей, «делом национальным, государственным, международным, глобальным, геополитическим».

По словам Рубинштейна, в Германии не радуются победам своей сборной еще с 1960-х годов, опасаясь всплеска патриотических настроений и их последствий.

Писатель признался, что его тошнит от словосочетания «наши парни», особенно если оно повторяется «в течение полутора часов полторы сотни раз да еще с неизменно взвинченными интонациями».

Также Рубинштейн заявил, что ему неприятно слышать «сталинский гимн», и уже хотя бы поэтому он никогда не радуется спортивным победам россиян.