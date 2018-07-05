На «Авроре» открылся корабельный храм

На крейсере «Аврора» открылся корабельный храм впервые с 1917 года

Корабельный православный храм восстановлен на крейсере "Аврора" впервые со времени революции 1917 года, в церкви уже начались службы, сообщает в четверг пресс-служба Западного военного округа.

"На крейсере "Аврора" начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году", — говорится в сообщении.

Восстановление храма велось по архивным фотографиям и чертежам. Он расположен в центральной части крейсера, для икон предусмотрен подвижный иконостас. В дни церковных праздников, а также в выходные дни на корабле будут проводить богослужения и литургии.