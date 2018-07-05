Умерла Лилия Семенова

Скончалась директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова

Директор петербургского Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова скончалась 5 июля, сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга . Власти города, а также деятели культуры выразили родным и близким Семеновой свои соболезнования. О дате прощания с театральным директором в настоящий момент не сообщается.

Также известно, что все запланированные театром спектакли на 5 и 6 июля, отменены.

Семена Спивака. В 2011 году Семенова стала директором Молодежного театра на Фонтанке после приглашения на соответствующую должность от его художественного руководителя, Народного артиста России