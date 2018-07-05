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Умерла Лилия Семенова
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Скончалась директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова 

Пятый канал 5 июля 2018
Директор петербургского Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова скончалась 5 июля, сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга. Власти города, а также деятели культуры выразили родным и близким Семеновой свои соболезнования. О дате прощания с театральным директором в настоящий момент не сообщается.
Также известно, что все запланированные театром спектакли на 5 и 6 июля, отменены.
В 2011 году Семенова стала директором Молодежного театра на Фонтанке после приглашения на соответствующую должность от его художественного руководителя, Народного артиста России Семена Спивака.
Ранее помощник режиссера Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Анна Макаева поделилась своими воспоминаниями о скончавшейся актрисе Ольге Лозовой.
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