В МГУ извинились перед Третьяковкой за своих сотрудников

Истфак МГУ извинился перед Третьяковкой за своих сотрудников

Администрация исторического факультета МГУ имени Ломоносова приносит извинения Третьяковской галерее за некорректное поведение своих сотрудников и надеется, что произошедший инцидент не повлияет на отношения между МГУ и Третьяковкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ранее кандидат исторических наук, сотрудник кафедры исторического факультета МГУ Максим Шевченко написал на своей странице в социальной сети Facebook, что при посещении выставки Василия Верещагина с несколькими сотрудниками МГУ и аспирантами к ним обратились сотрудники безопасности Третьяковки и сотрудник музея с просьбой прекратить несогласованную экскурсию. По словам Шевченко, у них не было намерения организовывать экскурсию, и они просто обменивались мнениями.

В четверг в Третьяковской галерее РИА Новости пояснили, что с 15 мая 2018 года в галерее введены специальные бейджи для проведения групповых занятий/экскурсий. Они позволяют службам по работе с посетителями выявлять не оформленные должным образом группы.

"Очень жаль, что преподаватели исторического факультета МГУ, предварительно не ознакомившись с этими правилами, проводили занятие на выставке В. В. Верещагина, которая открыта в залах Третьяковской галереи. Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией. К сожалению, свою неверную позицию сотрудники факультета осветили в средствах массовой информации и в письме министерству культуры РФ. Их заявление наносит вред не только престижу Государственной Третьяковской галереи, но и негативно отражается на общественном лице исторического факультета МГУ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза добавили, что музей — одна из важнейших институций культурной жизни общества, существующая по своим правилам.

"Эти правила касаются как внутренней жизни музея, так и посетителей, желающих ознакомиться с его коллекциями… Музей ведет очень важную популяризаторскую работу и как правило сам организует экскурсии. Безусловно, он заинтересован, чтобы любые групповые посещения музея сопровождались экскурсоводами, работающими в самом музее", — отмечается в сообщении.

В МГУ отметили, что школьные учителя и преподаватели вузов часто хотят сами проводить занятия в музеях с тем, чтобы расширить и конкретизировать материал своих уроков, лекций и семинаров, в этом случае существуют прописанные правила, позволяющие посетить музей и провести занятие по предварительному согласованию.

Отмечается, что в течение долгих десятилетий между Третьяковской галереей и историческим факультетом МГУ существуют устойчивые дружеские, научные и человеческие связи.