Ещё
В МГУ извинились перед Третьяковкой за своих сотрудников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истфак МГУ извинился перед Третьяковкой за своих сотрудников 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: © Flickr / Совет Федерации
Администрация исторического факультета МГУ имени Ломоносова приносит извинения Третьяковской галерее за некорректное поведение своих сотрудников и надеется, что произошедший инцидент не повлияет на отношения между МГУ и Третьяковкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее кандидат исторических наук, сотрудник кафедры исторического факультета МГУ Максим Шевченко написал на своей странице в социальной сети Facebook, что при посещении выставки Василия Верещагина с несколькими сотрудниками МГУ и аспирантами к ним обратились сотрудники безопасности Третьяковки и сотрудник музея с просьбой прекратить несогласованную экскурсию. По словам Шевченко, у них не было намерения организовывать экскурсию, и они просто обменивались мнениями.
В четверг в Третьяковской галерее РИА Новости пояснили, что с 15 мая 2018 года в галерее введены специальные бейджи для проведения групповых занятий/экскурсий. Они позволяют службам по работе с посетителями выявлять не оформленные должным образом группы.
"Очень жаль, что преподаватели исторического факультета МГУ, предварительно не ознакомившись с этими правилами, проводили занятие на выставке В. В. Верещагина, которая открыта в залах Третьяковской галереи. Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией. К сожалению, свою неверную позицию сотрудники факультета осветили в средствах массовой информации и в письме министерству культуры РФ. Их заявление наносит вред не только престижу Государственной Третьяковской галереи, но и негативно отражается на общественном лице исторического факультета МГУ", — говорится в сообщении.
В пресс-службе вуза добавили, что музей — одна из важнейших институций культурной жизни общества, существующая по своим правилам.
"Эти правила касаются как внутренней жизни музея, так и посетителей, желающих ознакомиться с его коллекциями… Музей ведет очень важную популяризаторскую работу и как правило сам организует экскурсии. Безусловно, он заинтересован, чтобы любые групповые посещения музея сопровождались экскурсоводами, работающими в самом музее", — отмечается в сообщении.
В МГУ отметили, что школьные учителя и преподаватели вузов часто хотят сами проводить занятия в музеях с тем, чтобы расширить и конкретизировать материал своих уроков, лекций и семинаров, в этом случае существуют прописанные правила, позволяющие посетить музей и провести занятие по предварительному согласованию.
Отмечается, что в течение долгих десятилетий между Третьяковской галереей и историческим факультетом МГУ существуют устойчивые дружеские, научные и человеческие связи.
"Администрация исторического факультета надеется, что настоящее событие не разрушит эти близкие отношения и приносит свои извинения Третьяковской галерее за некорректное поведение сотрудников исторического факультета", — добавили в пресс-службе МГУ.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу162
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Россия предрекла обвал цен на нефть22
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа88
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение