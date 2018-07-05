Россиянкам хотят ограничить право на пластику 

Пластический хирург Арташес Айрапетян назвал «очередной бюрократической волокитой» психологическую проверку пациентов перед операциями. Об этом сообщают «Дни.ру».
По словам медика, психологу, работающему в частной клинике, невыгодно будет отговаривать пациентов от операций. А состоятельные клиенты найдут способ не стоять в очереди в психиатрическом диспансере за справкой, отметил он.
Айрапетян заявил, что проверки у психолога «искусственно усложнят процесс». По его мнению, любой пластический хирург «владеет азами психологии» и может отличить адекватного клиента от человека с психологическими проблемами.
При этом клинический психолог Люция Сулейманова заявила изданию, что «80 литров силикона в груди или сто пластических операций за год — это не совсем здоровый эпатаж». По ее словам, некоторые люди принимают решения об операциях, глядя на знаменитостей, и в таких случаях предварительная консультация у психолога «необходима».
С предложением назначать психологическую экспертизу перед «пластикой» ранее выступила сенатор Валентина Петренко. Она напомнила, что некоторые клиенты пластических хирургов «хотя себя увидеть кошкой или другим зверем». По ее словам, «это тяжелая болезнь», которую «уже лечить нужно».