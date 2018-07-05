Россиянкам хотят ограничить право на пластику

Пластический хирург Арташес Айрапетян назвал «очередной бюрократической волокитой» психологическую проверку пациентов перед операциями. Об этом сообщают «Дни.ру».

По словам медика, психологу, работающему в частной клинике, невыгодно будет отговаривать пациентов от операций. А состоятельные клиенты найдут способ не стоять в очереди в психиатрическом диспансере за справкой, отметил он.

Айрапетян заявил, что проверки у психолога «искусственно усложнят процесс». По его мнению, любой пластический хирург «владеет азами психологии» и может отличить адекватного клиента от человека с психологическими проблемами.

При этом клинический психолог Люция Сулейманова заявила изданию, что «80 литров силикона в груди или сто пластических операций за год — это не совсем здоровый эпатаж». По ее словам, некоторые люди принимают решения об операциях, глядя на знаменитостей, и в таких случаях предварительная консультация у психолога «необходима».