В России поменяют учебники

Новые образовательные стандарты для школ будут приняты к концу года

Новые федеральные государственные образовательные стандарты для школ будут утверждены до конца текущего года. Об этом заявила в четверг глава Минпросвещения Ольга Васильева на Всероссийском совещании региональных министров образования в Сочи

"21 марта 2018 года состоялся совет Минобрнауки, по итогам которого было принято решение рекомендовать ФГОС по начальному образованию, что касается общего — его доработать. В настоящее время доработка практически завершена. Мы уверены, что к концу этого года стандарты по общему образованию будут приняты", — сказала министр.

Минобрнауки с лета 2017 года совместно с широким кругом экспертов работает над обновлением федеральных государственных образовательных стандартов. Разработка стандартов по некоторым предметам вызвала дискуссии. В частности, новая учебная программа по литературе вызвала недовольство у членов Гильдии словесников. Высказывались замечания, связанные и с уроками технологии.

Также Васильева заявила, что проведет встречу с представителями крупнейших российских издательств, которые выпускают школьные учебники.

"Я планирую встретиться с главными игроками — издателями на предмет того, по каким правилам учебники должны писаться. Мы должны делать хорошие учебники, нового поколения, которые будут отвечать всем требованиям", — сказала Васильева.

Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии" 23 июня 2017 года дал поручение министерству представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования. Кроме того, президент поручил обновлять эти учебники на регулярной основе. В ходе "Прямой линии" глава государства отметил, что многие учебные пособия создавались в 90-е годы, и в них до сих пор приводятся данные тех лет.

По итогам дополнительной экспертизы школьных учебников, которую весной провела Российская академия образования за счет государства, а не средства издательств, треть книг получила отрицательные заключения.

Решение об исключении школьных учебников из перечня будет принято на ближайшем заседании Научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки.