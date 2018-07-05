Балтике угрожает экологическая катастрофа

Балтийскому морю грозит экологическая катастрофа, сообщает польский телеканал TVN24.

Экологи из Польши исследовали обломки нацистского танкера, потопленного Военно-воздушными силами Красной армии в 1945 году и затонувшего в Гданьском заливе, и пришли к выводу, что не позднее чем через 10 лет корпус судна рухнет, высвободив примерно полтора миллиона литров топлива.

«Это будет экологической катастрофой», — уверены специалисты.

По их словам, изначальная толщина стального корпуса, составлявшая 10-12 миллиметров, уменьшилась уже примерно на семь миллиметров, а в течение 10 лет корпус полностью рухнет.

Согласно прогнозам экологов, разлив такого количества топлива станет причиной загрязнения пляжей во всем регионе, из-за чего там на несколько лет может полностью «исчезнуть» туризм.