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Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
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Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей 

Рамблер 48 минут назад

На Украине расследуют «праздник» «Нафтогаза»

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с бонусом в 46 миллионов долларов, который топ-менеджмент госкорпорации «Нафтогаз» выписал себе за «победу» над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом «Украинским новостям» сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, надзорное ведомство намерено выяснить, имел ли право наблюдательный совет «Нафтогаза» принимать подобное решение, а также не слишком ли велика сумма бонуса.

Су-57 станет сверхдальнобойным

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен новой версией ракеты Р-37, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны России. Ракета класса «воздух–воздух» Р-37М будет сверхдальнобойной — дальность поражения превысит 300 километров. По словам собеседника издания, финальные испытания ракеты уже стартовали.

Россияне «переработали» в 2017-м

В 2017 году каждый россиянин в среднем отработал на шесть часов больше, чем в 2016-м, свидетельствуют данные доклада Организации экономического сотрудничества и развития. В прошлом году граждане России в среднем работали 1980 часов, что стало пятым показателем среди 37 государств-членов ОЭСР. В организации отмечают, что этот показатель вырос в России впервые с 2014 года.

Акинфеев поселился в Московском зоопарке

Родившегося в Московском зоопарке степного орла назвали в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, сообщает официальный сайт мэра Москвы. По мнению сотрудников зоосада, Акинфеев-футболист и Акинфеев-орел похожи друг на друга — у обоих острое зрение и молниеносная реакция. Также в зоопарке подчеркнули, что гордятся успехами сборной России и не смогли остаться в стороне от них.

Россиян выселяют из отелей

Турецкие отельеры грозят клиентам турфирмы «Натали Турс» выселением, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье. По словам собеседника агентства, от некоторых россиян требуют оплаты номеров, за которые они уже заплатили «Натали Турс». Ради недопущения выселения соотечественников консульство «контактирует» с руководством гостиниц.
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