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ВЦИОМ изучил отношение россиян к ЕГЭ
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ВЦИОМ изучил отношение россиян к ЕГЭ 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Более 75% россиян заявили, что после введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ухудшилось качество знаний школьников, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным социологов, черезя 10 лет после введения обязательного ЕГЭ о нем знает 89% россиян.
«Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди россиян. Так, 77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году)», — передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.
По данным опроса, 57% респондентов заявили, что благодаря ЕГЭ одаренные ученики из регионов получили возможность поступить в престижный вуз. Тем временем 65% россиян считают, что отмена тестовой части в ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень знаний, а 71% опрошенных заявили, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала простой формальностью. Кроме того, 77% опрошенных заявили, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учащихся. По данным социологов 42% тех, у кого есть дети школьного возраста, не довольны подготовкой к экзамену в школе, обратного мнения придерживаются 40% респондентов. Также 35% опрошенных заявили, что после введения ЕГЭ уменьшился уровень коррупции при поступлении абитуриентов в вузы, а 45% обратного мнения.
Кроме того, по утверждению 47% россиян, с каждым годом случаев мошенничества, коррупции и подтасовки данных экзамена становится меньше. При этом лишь 37% респондентов заявили, что российское образование приблизилось к общепринятым международным стандартам, иного мнения придерживаются 46% опрошенных. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3 июля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, в среду премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с ректорами ведущих российских вузов заявил, что проведение ЕГЭ в России завершилось спокойно, без серьезных осложнений.
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