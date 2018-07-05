Уралец заплатил 1,3 млн алиментов ради Израиля

Уралец заплатил 1,3 миллиона алиментов ради переезда в Израиль

Екатеринбурге судебные приставы взыскали 1,3 миллиона долга по алиментам с мужчины, который не выплачивал деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка и намеревался переехать в Израиль

Как сообщает сегодня пресс-служба УФССП по Свердловской области , должник официально не работал, не состоял на учете в центре занятости, скрывал доходы и не имел собственного имущества.

В ведомство поступила информация, что мужчина намерен получить израильское гражданство. Тогда пристав предупредил должника о временном ограничении выезда за границу и возможном отказе в получении гражданства. На следующий же день задолженность по алиментным платежам была погашена в полном объеме.