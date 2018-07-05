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Рособрнадзор ответил на критику ЕГЭ
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Рособрнадзор: система ЕГЭ объективно и отлично работает 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Система единых госэкзаменов объективно и отлично работает. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя последнее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В четверг был опубликован новый опрос ВЦИОМ. Согласно его результатам, 77% респондентов считают, что учащихся готовят только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году). В том, что госэкзамен не учитывает индивидуальные особенности школьников, уверены 77%, ещё 71% думают, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала формальной и поверхностной. Более 40% россиян считают подготовку к ЕГЭ в школе недостаточной.
"Мы провели анализ обращений, поступивших на горячую линию и линию доверия ЕГЭ, судя по поступившим сообщениям, у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену, но звучит критика по поводу государственной итоговой аттестации в 9 классах. Мы с уверенностью можем констатировать, что те, кто знакомы с системой ЕГЭ и хоть что-то знают, больше чем заголовки, заявляют, что система объективно и отлично работает", — сказал Музаев.
По его словам, институт ЕГЭ уже стал устоявшимся явлением, он абсолютно понятен россиянам.
"Это говорит о том, что между государством и обществом идет постоянный диалог, учитываются мнения граждан, ведется работа с экспертным сообществом. Пример этому — отказ от тестовой части в ЕГЭ, которая вызывала критику и негативное отношение к единому госэкзамену. Формат и содержание ЕГЭ претерпели за годы его существования существенную трансформацию в соответствии с запросами общества и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно", — заключил Музаев.
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