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Госдума приняла идею по установлению Дня Крыма
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Госдума поддержала проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.
"Законопроектом устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В её названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года великую императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы документа также указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом.
"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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