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Забравшейся на статую Свободы предъявили обвинения
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Забравшейся на статую Свободы женщине предъявили обвинения 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения активистке, которая забралась на статую Свободы в Нью-Йорке, сообщает New York Post.
Тереза Окоумоу обвиняется в незаконном проникновении, вмешательстве в деятельность госучреждения и нарушении порядка. Ей грозит до полутора лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что провоохранители пытались поговорить с женщиной, однако она отказалась уходить. На протяжении двух часов она ходила по периметру постамента статуи. Позднее полицейские с помощью веревок и страховки смогли задержать ее и спустить на землю.
Женщина выступала против разделения родителей и детей среди мигрантов на границе. Она взобралась на статую после организованной акции движения "Rise and Resist", которые требовали расформировать иммиграционную и таможенную полицию США.
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