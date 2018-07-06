Забравшейся на статую Свободы предъявили обвинения

Забравшейся на статую Свободы женщине предъявили обвинения

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения активистке, которая забралась на статую Свободы в Нью-Йорке , сообщает New York Post.

Тереза Окоумоу обвиняется в незаконном проникновении, вмешательстве в деятельность госучреждения и нарушении порядка. Ей грозит до полутора лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что провоохранители пытались поговорить с женщиной, однако она отказалась уходить. На протяжении двух часов она ходила по периметру постамента статуи. Позднее полицейские с помощью веревок и страховки смогли задержать ее и спустить на землю.