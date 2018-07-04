В Сети усомнились в увольнении PR-директора Паниной

В Сети усомнились в увольнении PR-директора «Леруа Мерлен»

Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к сообщению компании "Леруа Мерлен" об увольнении PR-директора Галины Паниной.

Ранее в "Леруа Мерлен" сообщили, что Панина уволилась по собственному желанию и с 4 июля в компании не работает. Перед этим ритейлер объявил о решении временно отстранить ее от должности, а также принес извинения за сообщения Паниной в Сети.

"Скан приказа об увольнении, пожалуйста, покажите. Я лично буду считать что вы "извинились" и забуду про вас навсегда", — написали в комментариях на официальной странице компании в фейсбуке.

"Это было бы разумно, — согласился с предыдущим комментатором один из пользователей. — Нас один раз обманули, второй, оскорбили вдобавок. Отклик на нашу реакцию вялый, "уволенная" дает противоречивые интервью и комментарии. После всего этого паре фраз "успокойтесь, всё хорошо" никак не верится".

"Где приказ об увольнении с подписью и печатью? Где приказ об увольнении Ивашкевич? Где извинения генерального директора?", — возмутились пользователи фейсбука.

"Так дела не делаются. И в покое вас теперь не оставят, пока не будут уверены в увольнении этой особы. Да и после — не сразу", — согласились в комментариях.

"Пожалуйста, вывесите скан приказа об увольнении. И с какой формулировкой уволена гражданка Панина", — настояли несколько пользователей.