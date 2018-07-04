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В Сети усомнились в увольнении PR-директора Паниной
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В Сети усомнились в увольнении PR-директора «Леруа Мерлен» 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к сообщению компании "Леруа Мерлен" об увольнении PR-директора Галины Паниной.
Ранее в "Леруа Мерлен" сообщили, что Панина уволилась по собственному желанию и с 4 июля в компании не работает. Перед этим ритейлер объявил о решении временно отстранить ее от должности, а также принес извинения за сообщения Паниной в Сети.
"Скан приказа об увольнении, пожалуйста, покажите. Я лично буду считать что вы "извинились" и забуду про вас навсегда", — написали в комментариях на официальной странице компании в фейсбуке.
"Это было бы разумно, — согласился с предыдущим комментатором один из пользователей. — Нас один раз обманули, второй, оскорбили вдобавок. Отклик на нашу реакцию вялый, "уволенная" дает противоречивые интервью и комментарии. После всего этого паре фраз "успокойтесь, всё хорошо" никак не верится".
"Где приказ об увольнении с подписью и печатью? Где приказ об увольнении Ивашкевич? Где извинения генерального директора?", — возмутились пользователи фейсбука.
"Так дела не делаются. И в покое вас теперь не оставят, пока не будут уверены в увольнении этой особы. Да и после — не сразу", — согласились в комментариях.
"Пожалуйста, вывесите скан приказа об увольнении. И с какой формулировкой уволена гражданка Панина", — настояли несколько пользователей.
Ранее Панина опубликовала в фейсбуке фейковую новость о якобы совершенных футбольными болельщиками противоправных действиях в отношении девушки в Подмосковье. Этот пост вызвал негативную реакцию интернет-пользователей из-за использования Паниной лексики украинских националистов в отношении ее оппонентов в комментариях.
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