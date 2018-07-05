Третьяковка объявила войну «черным» гидам

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Третьяковка начала бороться с «нелегальными» экскурсиями 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Третьяковская галерея рада возрастающему потоку посетителей на своих выставках и интересу к отечественному искусству, но со своей стороны пытается обеспечить наиболее комфортное пребывание гостей в залах, поэтому ввела с мая этого года специальные бейджи для проведения групповых занятий и экскурсий, рассказали РИА Новости в пресс-службе музея в четверг.
Ранее кандидат исторических наук, сотрудник кафедры исторического факультета МГУ Максим Шевченко написал на своей странице в социальной сети Facebook, что при посещении выставки Василия Верещагина с несколькими сотрудниками МГУ и аспирантами к ним обратились сотрудники безопасности Третьяковки и сотрудник музея с просьбой прекратить несогласованную экскурсию. По словам Шевченко, у них не было намерения организовывать экскурсию, и они просто обменивались мнениями.
"Мы рады всем посетителям, ценим внимание постоянных зрителей и тех, кто впервые приходит в музей. Постоянно возрастающий поток гостей — свидетельство любви к отечественному искусству, признание особого места Третьяковской галереи в русской культуре. Но это же ставит перед нами непростые задачи поддержания в залах необходимых для экспонатов и публики условий, соблюдения норм безопасности, комфорта для всех", — сказали в пресс-службе.
В музее пояснили, что в связи с высокой посещаемостью Третьяковской галереи и нагрузкой на залы и экспонаты очень важно знать, сколько гостей придет в залы музея и когда, чтобы спланировать поток посетителей.
"Правила проведения и оформления экскурсий и занятий не менялись в Третьяковской галерее около 20 лет. Они принципиально не отличаются от тех, которые установлены в других крупных музеях мира и нашей страны, например, в Музеях Московского Кремля. Новостью является только то, что с 15 мая 2018 года в Третьяковской галерее введены специальные бейджи для проведения групповых занятий/экскурсий. Они позволяют службам по работе с посетителями выявлять не оформленные должным образом группы", — подчеркнули в пресс-службе.
В музее заметили, что деятельность любого специалиста в залах галереи должна быть идентифицирована. Для этого сотрудники Третьяковской галереи обеспечиваются именными бейджами, а сторонние специалисты получают бейджи, на которых указано: "ГИД-гость". Эта мера необходима, так как нередко в Третьяковскую галерею поступают жалобы от посетителей на то, что некий экскурсовод в одном из залов распространяет неверную информацию. При выяснении подробностей оказывается, что это вовсе не сотрудник музея, а кто-то из гостей галереи.
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