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Умер Робби Мюллер
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Guardian: умер оператор фильма «Танцующая в темноте» 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: RT на русском
Нидерландский кинооператор Робби Мюллер, известный своей работой над фильмами режиссеров Вима Вендерса, Ларса фон Триера и Джима Джармуша, скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.
По информации издания, Мюллер умер в своем доме в Амстердаме. На протяжении последних нескольких лет оператор страдал от сосудистой деменции, из-за которой он не мог говорить и двигаться самостоятельно.
Мюллер родился на острове Кюрасао в 1940 году. Он обучался в Нидерландской киноакадемии.
К числу фильмов, над которыми он работал, относятся киноленты "Алиса в городах" (Alice in den Stdten, 1973), "Вне закона" (Down by Law, 1986), "Мертвец" (Dead Man, 1995), "Рассекая волны" (Breaking the Waves, 1996), "Танцующая в темноте" (Dancer in the Dark, 2000), "Кофе и сигареты" (Coffee and Cigarettes, 2003), а также картина Вендерса "Париж, Техас" (Paris, Texas, 1984), которая в 1984 году была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.
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