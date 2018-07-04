Юденич прокомментировала увольнение Паниной

Советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич не изменила мнение о поведении директора по PR «Леруа Мерлен» Галины Паниной после ее увольнения.

«Я считаю, что люди, которые позволяют называть народ «ватой», а победу победобесием — это мерзкие глупцы, можно сказать проще — дураки. Это мое оценочное суждение. Это все, что я сказала госпоже Паниной. И все ее последующие действия меня не переубедили в моей оценочной позиции, а только убедили еще более», — сказала Юденич, передает RT.

Ранее в среду писатель Игорь Мальцев назвал топ-менеджера «Леруа Мерлен» Галину Панину самозванкой после ее заявления о том, что в ее роду были дворяне.

Также выяснилось, что информация Паниной о якобы сожженной фанатами девушке в Ново-Переделкино не подтвердилась.

Ранее пиарщица компании «Леруа Мерлен Россия » Галина Панина опубликовала в соцсетях фейковое сообщение о якобы поджоге девушки российскими фанатами в Ново-Переделкино. С записи, по ее собственному признанию, Панина «вскрыла вату». После этого заявления на женщину обрушился шквал критики, а «Леруа Мерлен Россия» объявили бойкот.

Позже она заявила, что ее компания не имеет никакого отношения к ее политическим взглядам, но вскоре «Леруа Мерлен» пришлось извиняться за пост своего директора по PR, а сама Панина была отстранена от должности. Позже она пожаловалась на травлю из-за своего поста о «ватниках».