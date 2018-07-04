Первый стобалльник ЕГЭ учится в МГУ

Школьник, первым набравший на ЕГЭ 400 баллов, учится в МГУ на фармацевта

В этом году 100 балов по четырем предметам — русскому языку, профильной математике, биологии и химии — набрал выпускник из Москвы Руслан Салимгареев . Школьника ждут на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ и в Московском физико-техническом институте.

Школьник из Кирова Александр Малышев в 2013 году получил по 100 баллов на ЕГЭ по четырем предметам — русскому языку, физике, химии и биологии. Еще один предмет выпускник сдал на 95 баллов.

"Саша поступил на факультет фундаментальной медицины в Московский государственный университет имени Ломоносова. Он очень хорошо учится, много работает в лаборатории, которая занимается разработкой новых лекарственных препаратов. В дальнейшем Саша, как и мечтал, планирует заниматься наукой", — рассказала Русанова.

Директор лицея добавила, что Саша не только отлично учится, но и занимается спортивными бальными танцами и поет. "Он очень активный и очень интересный человек", — добавила Русанова.

По ее словам, в одной параллели с Александром Малышевым еще 16 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, у одного из них 100 баллов было по двум предметам.