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Первый стобалльник ЕГЭ учится в МГУ
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Школьник, первым набравший на ЕГЭ 400 баллов, учится в МГУ на фармацевта 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Выпускник кировского лицея естественных наук Александр Малышев, первым в России набравший 400 баллов на ЕГЭ в 2013 году, учится на факультете фундаментальной медицины в МГУ имени Ломоносова, сообщила корреспонденту РИА Новости директор лицея Валентина Русанова.
В этом году 100 балов по четырем предметам — русскому языку, профильной математике, биологии и химии — набрал выпускник из Москвы Руслан Салимгареев. Школьника ждут на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ и в Московском физико-техническом институте.
Школьник из Кирова Александр Малышев в 2013 году получил по 100 баллов на ЕГЭ по четырем предметам — русскому языку, физике, химии и биологии. Еще один предмет выпускник сдал на 95 баллов.
"Саша поступил на факультет фундаментальной медицины в Московский государственный университет имени Ломоносова. Он очень хорошо учится, много работает в лаборатории, которая занимается разработкой новых лекарственных препаратов. В дальнейшем Саша, как и мечтал, планирует заниматься наукой", — рассказала Русанова.
Директор лицея добавила, что Саша не только отлично учится, но и занимается спортивными бальными танцами и поет. "Он очень активный и очень интересный человек", — добавила Русанова.
По ее словам, в одной параллели с Александром Малышевым еще 16 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, у одного из них 100 баллов было по двум предметам.
"В этом году в нашем лицее 7 стобалльников, еще 17 человек получили на ЕГЭ по 98 баллов. Ребята очень хорошо сдают, потому что очень старательно учатся", — подчеркнула директор лицея. Она отметила, что Саша Малышев служит для них прекрасным примером.
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