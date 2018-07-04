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В проблемах «Натали Турс» обвинили сборную РФ
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В проблемах «Натали Турс» обвинили сборную РФ 

Рамблер 1 час назад
Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что проблемы его компании, среди прочего, связаны с желанием россиян остаться дома и следить за успехами сборной РФ по футболу. Об этом сообщает РБК.
По словам Воробьева, туроператор начал фиксировать падение продаж по европейским направлениям с середины апреля. Воробьев подчеркнул, что ситуация обострилась после начала ЧМ-2018.
Успехи футболистов «стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России». По оценкам главы компании, дополнительное падение спроса составило более 40 процентов.
Воробьев заверил, что туроператор готовился к падению продаж из-за ЧМ и заранее сократил чартерную программу примерно в два раза, но этого оказалось недостаточно.
Еще одной причиной проблем Воробьев назвал «дешевый рубль», который «не благоприятствует выездному потоку».
По мнению Воробьева, проблемы «Натали Турс» не повлияют на отрасль в целом, так как туроператор специализируется на отдыхе в Европе. Турция и другие массовые направления продолжают «неплохо продаваться».
Глава туроператора пообещал, что в компании продолжат работу и переговоры с партнерами.
Туроператор «Натали Турс» с 30 апреля отменил чартерные рейсы по нескольким направлениям. Воробьев рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер компании W2Meet остановил сотрудничество и начал аннулировать заказы.
Позже отели в Испании, Турции, Италии и Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты. Владимиров рассказал о решении аннулировать туры, которые были подтверждены ранее.
В Российском союзе туриндустрии сообщили, что оплаченными турами не смогут воспользоваться 1,5 тысячи клиентов компании.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил RNS, что всех туристов оператор гарантирует вернуть домой. По данным Барзыкина, клиентам «Натали Турс» вернут деньги или предложат альтернативные туры после аннулирования.
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