В проблемах «Натали Турс» обвинили сборную РФ

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что проблемы его компании, среди прочего, связаны с желанием россиян остаться дома и следить за успехами сборной РФ по футболу. Об этом сообщает РБК.

По словам Воробьева, туроператор начал фиксировать падение продаж по европейским направлениям с середины апреля. Воробьев подчеркнул, что ситуация обострилась после начала ЧМ-2018.

Успехи футболистов «стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России». По оценкам главы компании, дополнительное падение спроса составило более 40 процентов.

Воробьев заверил, что туроператор готовился к падению продаж из-за ЧМ и заранее сократил чартерную программу примерно в два раза, но этого оказалось недостаточно.

Еще одной причиной проблем Воробьев назвал «дешевый рубль», который «не благоприятствует выездному потоку».

По мнению Воробьева, проблемы «Натали Турс» не повлияют на отрасль в целом, так как туроператор специализируется на отдыхе в Европе. Турция и другие массовые направления продолжают «неплохо продаваться».

Глава туроператора пообещал, что в компании продолжат работу и переговоры с партнерами.

Туроператор «Натали Турс» с 30 апреля отменил чартерные рейсы по нескольким направлениям. Воробьев рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер компании W2Meet остановил сотрудничество и начал аннулировать заказы.

Позже отели в Испании , Турции, Италии Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты. Владимиров рассказал о решении аннулировать туры, которые были подтверждены ранее.

Российском союзе туриндустрии сообщили, что оплаченными турами не смогут воспользоваться 1,5 тысячи клиентов компании.