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Мамаши устроили неприличную разборку на площадке
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Мамаши устроили неприличную разборку на площадке 

Рамблер 2 часа назад
Гулящие в одном из дворов Уфы запечатлели неприятный инцидент на детской площадке. Там две девушки начали оскорблять друг друга. Дебоширки без стеснения использовали оскорбительные выражения и нецензурную брань, присутствие на площадке детей разного возраста их совершенно не смущало. Когда ситуация накалилась, дамы сошлись в рукопашной. На кадрах видно, что агрессивные мамаши настолько распоясались, что их с большим трудом удавалось удерживать подругам и молодому человеку. Даже прибывшие полицейские не сразу справились со скандалистками. Одна из девушек в конце концов удалилась с места разборки, до другая участница конфликта ещё долго не могла угомониться, несмотря на увещевания полицейских и подруги.
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