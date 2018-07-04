Мамаши устроили неприличную разборку на площадке 

Гулящие в одном из дворов Уфы запечатлели неприятный инцидент на детской площадке. Там две девушки начали оскорблять друг друга. Дебоширки без стеснения использовали оскорбительные выражения и нецензурную брань, присутствие на площадке детей разного возраста их совершенно не смущало. Когда ситуация накалилась, дамы сошлись в рукопашной. На кадрах видно, что агрессивные мамаши настолько распоясались, что их с большим трудом удавалось удерживать подругам и молодому человеку. Даже прибывшие полицейские не сразу справились со скандалистками. Одна из девушек в конце концов удалилась с места разборки, до другая участница конфликта ещё долго не могла угомониться, несмотря на увещевания полицейских и подруги.