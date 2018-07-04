Друзь поспорил с главой Минтруда о курящих работниках

Сопредседатель Движения за права курильщиков заявил НСН, что вредная привычка работе не мешает.

В эфире НСН сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что далеко не всегда мешает рабочему процессу.

«Никто не может запретить работодателю делать то, что он хочет. Продуктивность же, на мой взгляд, надо оценивать по результату работников. В свое время, когда я работал программистом, мы не прерывали обсуждение наших проблем с коллегами на перекур, а продолжали обсуждать это дело в курилке. Каждый раз бывает по-разному. Но, в принципе, работодатель свободен в своих предпочтениях. Если он считает, что надо каким-то образом дискриминировать курильщиков, то это его право. В отличие от государства, которое ко всем гражданам должно относиться одинаково. Кто-то в курилке просто курит, а кто-то обсуждает рабочие проблемы, поскольку на рабочем месте курить нельзя. Бывает по-разному», — заключил он.

Стоит отметить, что Александр Друзь уже высказывался об антитабачном законе в России . В одном из эфиров НСН он заявил, что закон устроен крайне неудобно, и это приводит к большому количеству нарушителей. Друзь также поддержал возвращение курилок в аэропорты, чтобы сократить число нарушителей и облегчить жизнь некурящим.

Другой сопредседатель общественного движения за права курильщиков — артист Михаил Боярский — поддержал идею о введении курилок в аэропортах, на вокзалах и в поездах, только предложил сделать их платными.

Напомним, антитабачный закон действует в России уже пять лет — с 1 июня 2013 года. Документ запрещает курить в лифтах в аэропортах и на детских площадках, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также в ресторанах и кафе.