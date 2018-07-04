В Крыму назвали пятерку самых популярных музеев

Самыми популярными и приносящими доход в бюджет Крыма являются Бахчисарайский музей заповедник (Ханский дворец) и Алупкинский музей-заповедник (Воронцовский дворец), сообщила журналистам министр культуры республики Арина Новосельская.
"Наиболее популярными и больше всех зарабатывают Бахчисарайский и Алупкинский музеи-заповедники, затем идет Ливадия (Ливадийский дворец), он делит место с Массандровским дворцом, и далее Восточно-Крымский музей-заповедник, Киммерия Волошина (музей Волошина в Коктебеле)", — сказала Новосельская.
Министр уточнила, что большой популярностью у туристов пользуется также дворец "Ласточкино Гнездо", но его доходы из-за низкой пропускной способности не настолько велики.