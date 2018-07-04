Мордовский заповедник впервые принял иностранцев

Ирана и За время чемпионата мира по футболу 2018 года Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича посетило более тысячи человек, в том числе туристы из Перу Бангладеш , рассказал директор заповедника Александр Ручин в городском пресс-центре Саранска

"Иностранцы сильно удивлялись природе. Например, перуанцы были шокированы нашими лесами, огромными соснами, которых у них нет, хорошим приемом и национальной кухней", — отметил директор.

По словам Ручина, развитие заповедника ведется с 2011 года, и на сегодняшний день в нем оборудовано 30 километров экологических троп, по которым проходят туристические маршруты и экскурсионные туры, работает музей, а также активно развивается инфраструктура.

Кроме того, директор сообщил, что приоритетными направлениями развития заповедника являются международный и событийный туризм.