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Мордовский заповедник впервые принял иностранцев
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Мордовский заповедник впервые принял иностранцев 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н. Лушкин
За время чемпионата мира по футболу 2018 года Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича посетило более тысячи человек, в том числе туристы из Перу, Ирана и Бангладеш, рассказал директор заповедника Александр Ручин в городском пресс-центре Саранска.
"Иностранцы сильно удивлялись природе. Например, перуанцы были шокированы нашими лесами, огромными соснами, которых у них нет, хорошим приемом и национальной кухней", — отметил директор.
По словам Ручина, развитие заповедника ведется с 2011 года, и на сегодняшний день в нем оборудовано 30 километров экологических троп, по которым проходят туристические маршруты и экскурсионные туры, работает музей, а также активно развивается инфраструктура.
Кроме того, директор сообщил, что приоритетными направлениями развития заповедника являются международный и событийный туризм.
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