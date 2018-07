Умер басист группы The Black Keys

В США умер участник группы The Black Keys

Фото: CC BY 2.0 / Ella Mullins / Richard Swift

США в возрасте 41 года скончался Ричард Свифт, гастрольный басист группы The Black Keys, бывший участник групп The Shins и The Arcs, выпустивший пять сольных альбомов. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Память музыканта почтил в Instagram вокалист The Black Keys Дэн Аэрбах. "Сегодня мир потерял одного из самых талантливых музыкантов, которых я знал. Он теперь со своими мамой и сестрой. Мне будет не хватать тебя, мой друг", — написал он.

Публикация от Easy Eye Sound (@easyeyesound) 3 Июл 2018 в 6:38 PDT

Как сообщает The Irish Times, причиной смерти стало некое серьезное заболевание.

Свифт играл с The Black Keys c 2014 года, был клавишником The Shins с 2011 до 2016 года, продюсировал альбомы Шарон Ван Эттен, группы Foxygen и других музыкантов, рисовал обложки альбомов.