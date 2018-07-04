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Умер басист группы The Black Keys
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В США умер участник группы The Black Keys 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: CC BY 2.0 / Ella Mullins / Richard Swift
В США в возрасте 41 года скончался Ричард Свифт, гастрольный басист группы The Black Keys, бывший участник групп The Shins и The Arcs, выпустивший пять сольных альбомов. Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Память музыканта почтил в Instagram вокалист The Black Keys Дэн Аэрбах. "Сегодня мир потерял одного из самых талантливых музыкантов, которых я знал. Он теперь со своими мамой и сестрой. Мне будет не хватать тебя, мой друг", — написал он.
Как сообщает The Irish Times, причиной смерти стало некое серьезное заболевание.
Свифт играл с The Black Keys c 2014 года, был клавишником The Shins с 2011 до 2016 года, продюсировал альбомы Шарон Ван Эттен, группы Foxygen и других музыкантов, рисовал обложки альбомов.
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