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Умер Борис Куликов
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Умер бывший ректор Московской консерватории Борис Куликов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Борис Иванович Куликов в соцсети Facebook
Дирижер, экс-ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского Борис Куликов скончался в среду, сообщается на сайте консерватории.
"Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова", — сообщается на сайте консерватории.
Куликов скончался на 87 году жизни. О дате и месте похорон пока не сообщается.
Борис Куликов — советский, российский хоровой дирижер и музыкальный педагог, выпускник дирижерско-хорового факультета Московской консерватории. В 60-е годы — хормейстер и дирижер Государственного академического русского хора СССР, хормейстер Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Дирижировал концертами в СССР и за рубежом. Куликов организовал Камерный хор Московской консерватории.
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