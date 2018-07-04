Лайфхак: Где оставить собаку на время отпуска

Портал Life посоветовал, где лучше всего оставить собаку, уезжая в отпуск.

Своего «лучшего друга», покидая город или страну ради отпуска, человек может оставить на специальной «собачьей даче». Это и впрямь дачи, а присмотр за собаками для их владельцев — не слишком обременительный способ дополнительного заработка. Обойдется такая передержка в среднем в 400-500 рублей за сутки.

Также своему питомцу можно нанять зооняню. Представители данной профессии оказывают услуги как на дому, так и на выезде, а просят за это в среднем 300–1000 рублей в сутки.

Можно предпочесть и несколько более дорогой вариант — собачий отель. Гостиница обойдется в 500–1500 за ночь, однако имеет ряд преимуществ, например, питомца даже необязательно туда вести, так как за ним может прибыть зоотакси. Кроме того, чаще всего в номерах установлены камеры наблюдения, что позволяет хозяевам контролировать качество оказываемых их собакам услуг.

Наконец, самым дорогим вариантом размещения питомца являются школы для собак, предоставляющие проживание. Однако за 20–40 тысяч рублей за программу после отпуска можно забрать не непослушного пса, а воспитанную собаку, выполняющую любую команду.