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Панина уволилась по собственному желанию
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Бывшая PR-директор Leroy Merlin в России уволилась по собственному желанию 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: depositphotos.com
Бывшая PR-директор российской Leroy Merlin Галина Панина с 4 июля не работает в компании, она уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Leroy Merlin.
Ранее Панина разместила на своей странице в Facebook сообщение, в котором пересказала информацию о возможной связи футбольных болельщиков с противоправными действиями в отношении девушки в Подмосковье. Информация впоследствии не подтвердилась. Публикация вызвала негативную реакцию интернет-пользователей и СМИ из-за использования Паниной лексики украинских националистов в отношении тех, кто комментировал ее пост.
Позже в компании сообщили о решении временно отстранить PR-директора от должности и принесли извинения за ее сообщения в соцсети.
"Компания приняла решение временно отстранить Галину 3 июля, чтобы провести собственное расследование и разобраться во всех деталях ситуации. С 4 июля 2018 года Галина Панина больше не работает в компании "Леруа Мерлен". Галина Панина была уволена по собственному желанию", — сказали в компании.
В Leroy Merlin также добавили, что с 3 июля обязанности PR-директора исполняет директор по персоналу Вера Бояркова. "Как только мы примем решение относительно кандидатуры нового PR-директора, мы сделаем официальное заявление", — добавили в пресс-службе.
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