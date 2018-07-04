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В «Сочи Парке» открывается совариум
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В «Сочи Парке» открывается совариум 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: пресс-служба "Сочи Парка"
Теперь в тематическом парке можно будет увидеть более 20 птиц редких пород птиц, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Гости парка смогут познакомиться с редкими видами птиц: филином, бородатой неясытью — самой крупной совой России, сипухой, ушастыми совами и домовым сычом — совсем крошечной совой, а также канюком, коршуном, балобаном, пустельгой, ястребом-тетеревятником и другими. Поселятся пернатые в специально оборудованных домиках, построенных для них в Южной резиденции Бабы Яги на территории Заколдованного леса.
В зоне доступа будут контактные площадки, где под присмотром орнитологов можно покормить птиц и сфотографироваться с ними. Специалисты совариума расскажут о дневных и ночных пернатых хищниках, покажут, как правильно общаться с птицами.
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