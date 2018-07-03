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Названа дата первого рейса «Кометы» Севастополь-Ялта
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Названа дата первого рейса «Кометы» Севастополь-Ялта 

Российская Газета 3 июля 2018
Фото: Российская Газета
Стала известна дата первого пробного рейса выпущенного в Рыбинске морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета-120М". Об этом сообщил генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.
— Сегодня в Ялте успешно прошли переговоры о запуске "Кометы" на линии Севастополь-Ялта-Севастополь, — отметил он. — 16 июля будет пробный рейс.
С 27 июля "Комета" будет курсировать по указанному маршруту четыре раза в день. Известна и стоимость водного путешествия: 500 рублей будет стоить билет в эконом-классе, 900 рублей — в VIP. Время в пути в один конец составит 1 час 40 минут.
Продажу билетов и обслуживание нового судна в порту Ялты будет выполнять филиал ГУП Республики Крым "Ялтинский торговый порт".
Напомним, корабль "Комета-120М" построен на рыбинском судостроительном заводе "Вымпел". Судно рассчитано на 120 пассажиров, отличается повышенным уровнем комфорта, оснащено современными средствами связи и навигации, системами умерения качки и способен развивать скорость до 35 узлов. Весь апрель "Комета" проходила испытания в акватории Черного моря, и тестирование полностью подтвердило предусмотренные проектом технические характеристики судна.
Рыбинский завод "Вымпел" уже получил заказы на вторую и третью "Кометы", которые компания-оператор получит в 2019 году для маршрутов между морскими портами Кубани и Крыма. Всего в серии будут выпущены пять "Комет" проекта 23160.
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