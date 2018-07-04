Мать Вороненкова предложила эксгумировать его тело

В шоу «На самом деле», героев которого проверяют на детекторе лжи, приняла участие мать экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова , убитого на Украине . Как сообщают «Дни.ру», у женщины осталась надежда, что ее сын может быть жив.

По словам Людмилы Вороненковой, о смерти сына она узнала в интернете. За день до этого они говорили по телефону, и женщине показалось, что его «что-то тяготит». По ее мнению, он «предчувствовал что-то».

Проверка на полиграфе показала, что мать Вороненкова получила некое сообщение, давшее ей повод верить, что он жив.

Хотя результаты проверки показали сомнения женщины, она заявила, что сын не мог выжить. Чтобы «прекратить разговоры», Людмила Вороненкова предложила провести эксгумацию.

В октябре 2016 года Вороненков и его жена, певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова уехали на Украину. Экс-депутат заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.