Ещё
Мать Вороненкова предложила эксгумировать его тело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать Вороненкова предложила эксгумировать его тело 

Рамблер 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
В шоу «На самом деле», героев которого проверяют на детекторе лжи, приняла участие мать экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого на Украине. Как сообщают «Дни.ру», у женщины осталась надежда, что ее сын может быть жив.
По словам Людмилы Вороненковой, о смерти сына она узнала в интернете. За день до этого они говорили по телефону, и женщине показалось, что его «что-то тяготит». По ее мнению, он «предчувствовал что-то».
Проверка на полиграфе показала, что мать Вороненкова получила некое сообщение, давшее ей повод верить, что он жив.
Хотя результаты проверки показали сомнения женщины, она заявила, что сын не мог выжить. Чтобы «прекратить разговоры», Людмила Вороненкова предложила провести эксгумацию.
В октябре 2016 года Вороненков и его жена, певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова уехали на Украину. Экс-депутат заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Двадцать третьего марта Вороненкова застрелили возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. В СМИ несколько раз появлялась информация, что на самом деле экс-депутату удалось выжить. В частности, сообщалось, что его видели в Израиле.
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу187
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа89
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение