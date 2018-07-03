Госдума одобрила законопроект о наказании для педофилов

Госдума одобрила законопроект о пожизненном наказании для педофилов

«Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как подчёркивают авторы законопроекта, он направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По мнению парламентариев, также необходимо повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, которые имеют судимость за преступления против половой неприкосновенности.

В настоящее время такие преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.

Ранее проект закона о пожизненном лишении свободы за педофилию поддержал Комитет нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей.