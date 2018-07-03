Ещё
Госдума одобрила законопроект о наказании для педофилов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума одобрила законопроект о пожизненном наказании для педофилов 

RT на русском 3 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает пожизненное наказание для педофилов, передаёт РИА Новости.
«Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Как подчёркивают авторы законопроекта, он направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
По мнению парламентариев, также необходимо повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, которые имеют судимость за преступления против половой неприкосновенности.
В настоящее время такие преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.
Ранее проект закона о пожизненном лишении свободы за педофилию поддержал Комитет нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей.
RT на русском: последние новости
Как американская девочка 35 лет назад путешествовала по «империи зла» Умер писатель Валерий Ганичев Политолог объяснил, почему США выгодно не признавать Крым российским
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу187
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа89
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение