Госдума одобрила законопроект о наказании для педофилов

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает пожизненное наказание для педофилов, передаёт РИА Новости.
«Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Как подчёркивают авторы законопроекта, он направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
По мнению парламентариев, также необходимо повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, которые имеют судимость за преступления против половой неприкосновенности.
В настоящее время такие преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.
Ранее проект закона о пожизненном лишении свободы за педофилию поддержал Комитет нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей.