Украинская супермодель пожалела, что не стала россиянкой

Украинская супермодель призналась, что хотела бы изменить национальность

Украинская модель Снежана Онопко, сотрудничающая с Calvin Klein, Gucci и Dior, призналась, что решение остаться жить на родине было ошибкой. Об этом она написала в Instagram

Модель возмутил тот факт, что в соцсетях на нее не подписан ни один украинский журнал.

"Мне интересно это бойкот единственной украинской модели которая имеет кучу обложек Vogue, которая работала со всеми, самыми известными и легендарными фотографами, которая сделала все кампании, которую знают в мире, как бы там ни было! Честно я не пойму это зависть или что это" — написала Онопко.

Она отметила, что Россия на протяжении карьеры поддерживала ее гораздо больше, потому что русские "своих ценят и продвигают".

"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!", — высказалась модель.

По ее словам, если бы она могла, то изменила свою национальность.