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Украинская супермодель пожалела, что не стала россиянкой
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Украинская супермодель призналась, что хотела бы изменить национальность 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: © AFP 2018 / Patrick Kovarik
Украинская модель Снежана Онопко, сотрудничающая с Calvin Klein, Gucci и Dior, призналась, что решение остаться жить на родине было ошибкой. Об этом она написала в Instagram.
Модель возмутил тот факт, что в соцсетях на нее не подписан ни один украинский журнал.
"Мне интересно это бойкот единственной украинской модели которая имеет кучу обложек Vogue, которая работала со всеми, самыми известными и легендарными фотографами, которая сделала все кампании, которую знают в мире, как бы там ни было! Честно я не пойму это зависть или что это" — написала Онопко.
Она отметила, что Россия на протяжении карьеры поддерживала ее гораздо больше, потому что русские "своих ценят и продвигают".
"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!", — высказалась модель.
По ее словам, если бы она могла, то изменила свою национальность.
"Очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят", — резюмировала Онопко.
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