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Жительница Казани получила «письмо с того света»
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Жительница Казани получила «письмо с того света» 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Соцсети
«Почта России» доставила жительнице Казани письмо ее уже скончавшейся матери, сообщает портал «168 часов».
«Сказать, что я была удивлена — это ничего не сказать», — отметила Наталья Кашфразиева.
Адресат послания рассказала, что ее мать, умершая в 2017 году, написала письмо еще в 2007-м, отправила тогда же, однако доставлено оно было лишь в середине июня 2018-го.
«Читала и плакала», — призналась дочь.
По ее словам, письмо матери было «обычным» — та волновалась о том, как проходит беременность 43-летней на тот момент дочери.
В середине июня Life рассказал, как можно добиться денежной компенсации от «Почты России» за потерю посылки. Портал посоветовал хранить все документы, всегда просить продавца отправлять посылку с объявленной ценностью и заказывать товары лишь в интернет-магазинах, которые предлагают отслеживание пути посылки.
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