Жительница Казани получила «письмо с того света»

«Сказать, что я была удивлена — это ничего не сказать», — отметила Наталья Кашфразиева.

Адресат послания рассказала, что ее мать, умершая в 2017 году, написала письмо еще в 2007-м, отправила тогда же, однако доставлено оно было лишь в середине июня 2018-го.

«Читала и плакала», — призналась дочь.

По ее словам, письмо матери было «обычным» — та волновалась о том, как проходит беременность 43-летней на тот момент дочери.

В середине июня Life рассказал, как можно добиться денежной компенсации от «Почты России» за потерю посылки. Портал посоветовал хранить все документы, всегда просить продавца отправлять посылку с объявленной ценностью и заказывать товары лишь в интернет-магазинах, которые предлагают отслеживание пути посылки.