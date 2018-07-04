Ростуризм успокоил россиян

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что российской туристической сфере не грозит кризис. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сафонова, возникшие у некоторых туроператоров проблемы вызваны «неверной оценкой рыночной конъюнктуры», ошибками в прогнозах о спросе и завышенными ожиданиями.

«Граждане могут спокойно планировать отпуск и отправляться на отдых», — подчеркнул глава ведомства.

Сафонов добавил, что уровень финансовой защищенности туристов сейчас находится на высоком уровне.

С 30 июня оператор «Натали Турс» отменил чартерные рейсы по нескольким направлениям. В начале июля глава компании Владимир Воробьев рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер оператора W2Meet остановил сотрудничество и приступил к аннуляции заказов.

Турции, Италии и Сообщалось, что отели в Испании Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты.