Ростуризм успокоил россиян 

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что российской туристической сфере не грозит кризис. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сафонова, возникшие у некоторых туроператоров проблемы вызваны «неверной оценкой рыночной конъюнктуры», ошибками в прогнозах о спросе и завышенными ожиданиями.
«Граждане могут спокойно планировать отпуск и отправляться на отдых», — подчеркнул глава ведомства.
Сафонов добавил, что уровень финансовой защищенности туристов сейчас находится на высоком уровне.
С 30 июня оператор «Натали Турс» отменил чартерные рейсы по нескольким направлениям. В начале июля глава компании Владимир Воробьев рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер оператора W2Meet остановил сотрудничество и приступил к аннуляции заказов.
Сообщалось, что отели в Испании, Турции, Италии и Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты.
Позже Владимиров рассказал о решении аннулировать туры, которые были подтверждены ранее. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что в июле оплаченными турами не смогут воспользоваться 1,5 тысячи клиентов компании.