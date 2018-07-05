В России упростят госпитализацию в психбольницы

Прокуроры смогут отправлять россиян в психбольницы через суд

Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий за прокурорами право обращаться в суд с иском о принудительной госпитализации граждан в психбольницы. Об этом сообщает «Росбалт».

Сейчас представители надзорного ведомства не в праве обращаться напрямую в суд с таким иском, это могут сделать главврачи больниц, в том числе по предложению прокурора.

«Как правило, суды удовлетворяют подобные иски, однако в некоторых случаях отказывают со ссылкой на отсутствие в процессуальном законодательстве прямого указания на право прокурора предъявлять административные иски данной категории», — говорится в сообщении.

В Госдуме пояснили необходимость принятия изменений, в частности, тем, что многие лица в настоящее время уклоняются от лечения.