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В России упростят госпитализацию в психбольницы
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Прокуроры смогут отправлять россиян в психбольницы через суд 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий за прокурорами право обращаться в суд с иском о принудительной госпитализации граждан в психбольницы. Об этом сообщает «Росбалт».
Сейчас представители надзорного ведомства не в праве обращаться напрямую в суд с таким иском, это могут сделать главврачи больниц, в том числе по предложению прокурора.
«Как правило, суды удовлетворяют подобные иски, однако в некоторых случаях отказывают со ссылкой на отсутствие в процессуальном законодательстве прямого указания на право прокурора предъявлять административные иски данной категории», — говорится в сообщении.
В Госдуме пояснили необходимость принятия изменений, в частности, тем, что многие лица в настоящее время уклоняются от лечения.
21 февраля прокурор России Юрий Чайка во время совещания в Туле высказал мнение о том, что за последние два десятилетия в работе отечественных следователей произошла деградация.
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