Крым бьет туристические показатели прошлого года

Туристический поток в Крым растет — по состоянию на конец июня на полуострове отдохнули более 1,8 млн человек. Об этом на очередном заседании Совета министров РК рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"По состоянию на 28 июня в Крыму отдохнули 1 млн 815 тысяч туристов, что на 24,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — сказал Волченко.
При этом треть туристов (37%) воспользовались авиатранспортом, и практически столько же (35%) — приехали на полуостров по Крымскому мосту, уточнил министр.
Традиционно самым популярным туристическим направлением стало ЮБК. Треть отдыхающих предпочли западное побережье полуострова (27,7%), несколько меньше — восточное 11%. По состоянию на конец первого летнего месяца крымские здравницы заполнены более чем на половину.
"Средняя заполняемость работающих объектов размещения составляет 66%, что практически на 10% выше, чем в прошлом году на эти даты, — отметил министр. — В восьми туристических регионах полуострова средняя загрузка средств размещения превышает средний крымский уровень заполняемости. Это Феодосийский регион, Саки, Большая Евпатория, Бахчисарайский, Черноморский и Симферопольский районы, а также Большая Алушта".