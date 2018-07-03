Полуостров для отдыха: Крым бьет туристические показатели прошлого года

Туристический поток в Крым растет — по состоянию на конец июня на полуострове отдохнули более 1,8 млн человек. Об этом на очередном заседании Совета министров РК рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко

"По состоянию на 28 июня в Крыму отдохнули 1 млн 815 тысяч туристов, что на 24,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — сказал Волченко.

При этом треть туристов (37%) воспользовались авиатранспортом, и практически столько же (35%) — приехали на полуостров по Крымскому мосту, уточнил министр.

Традиционно самым популярным туристическим направлением стало ЮБК. Треть отдыхающих предпочли западное побережье полуострова (27,7%), несколько меньше — восточное 11%. По состоянию на конец первого летнего месяца крымские здравницы заполнены более чем на половину.