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В Приморском океанариуме поселились спасенные акулы
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В Приморском океанариуме поселились спасенные из сетей колючие акулы 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Валерия Кузора
Семь колючих акул — катранов, которые случайно попали в сети рыболовов в Приморье, стали новыми обитателями Приморского океанариума, сообщает учреждение.
Катраны пойманы в районе залива Восток в Японском море. Малый рыболовный сейнер, на борту которого присутствовали специалисты Приморского океанариума, работал на добыче минтая, и семь катранов попали в сети случайно, отмечают в учреждении.
"Нам повезло, что трал опустили на небольшую глубину, до 50 метров. Если бы он ушел ниже, акулы бы не выжили от перепадов давления и температуры. Кроме того, обычно катраны предпочитают держаться у дна, а тут их удалось "подхватить" в толще воды. Сейчас акулий сезон, и местные рыбаки часто встречают катранов. Но выловить их, не повредив и обеспечив выживаемость, довольно непросто", — говорит сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей океанариума Сергей Павлов.
Акулы активны и хорошо едят, им примерно от года до двух лет, длина — от 50 сантиметров до 1 метра. Пока они обитают в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. После карантина акул переведут в "Водорослевый лес", где уже живут три катрана. Это один из самых крупных аквариумов высотой около семи метров.
Катран — акула из рода колючих акул семейства катрановых акул отряда катранообразных. Один из самых распространённых видов акул в мире. Обитает в умеренных водах бассейнов всех океанов. Максимальная зарегистрированная длина этой акулы — 160 сантиметров. Живет до 75 лет. Опасности для людей этот вид не представляет. Название акула получила благодаря острым шипам, которые находятся у начала первого и второго спинных плавников.
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