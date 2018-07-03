Осьминог-предсказатель убит в Японии
Японский осьминог Рабьо, верно предсказавший результаты всех матчей сборной Японии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года, убит и продан на рынке, сообщает South China Morning Post. Владелец моллюска, местный рыбак Кисуо Абэ, отметил, что был «доволен» своим осьминогом-предсказателем, но не стал объяснять причин, по которым убил и продал его.
Россия испытала дальнобойную ракету
В России успешно завершились испытания ракеты 40Н6Е — дальнобойного снаряда для зенитного ракетного комплекса С-400. По словам собеседника ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе, испытания прошли на полигоне Капустин Яр, а ракета может быть принята на вооружение еще до конца лета нынешнего года.
Су-35 оставили без потенциала
Су-35 так и не смог показать свой потенциал, сообщает National Interest. По словам автора статьи, даже участие в военной кампании России в Сирии не дало истребителю четвертого поколения «возможности» встретиться с врагом и продемонстрировать свои возможности, что важно для «маркетингового продвижения» самолета. Тем не менее журналист подчеркнул, что Су-35 — мощен, быстр, относительно недорог и «крайне опасен».
Президенты лишили Украину Крыма
«Дерганье между Москвой и Вашингтоном» лишило Украину Крыма, заявил каналу NewsOne лидер местной партии «Основа». Андрей Николаенко напомнил, что принятая в 1990 году декларация о суверенитете Украины закрепила за ней нейтральный статус, а «дерганье между Москвой и Вашингтоном», которым занимались с тех пор президенты страны вместо следования воле народа и привело к потере полуострова, а также к войне в Донбассе.
На Украине не оценили «юмор» России
Присвоение российским воинским частям названий в честь городов Украины испугало местную Радикальную партию, сообщает RT. Источник канала в ней заявил, что указ Владимира Путина может «свидетельствовать» о планах президента России по захвату Украины. В свою очередь, собеседник канала в Министерстве обороны Украины предположил, что переименование частей — это или троллинг, или «знак» для начала более глубоких переговоров, однако склоняются в ведомстве к тому, что это «плохая шутка», так как о нормализации отношений России и Украины «не может быть и речи».