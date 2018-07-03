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«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
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«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске 

Рамблер 4 часа назад
В Красноярске появилось «Лежбище голых тел». Так местные жители назвали стихийный пляж, который теперь существует на берегу Енисея возле монастыря. Ранее священнослужители и обитатели монастыря сами привели берег реки в порядок, чтобы восхитительные пейзажи доставляли удовольствие красноярцам. Но с наступлением тёплого сезона прибрежную зону облюбовали любители пляжного отдыха. Ежедневно с монастырских стен можно видеть, как на траве возлегают девушки в соблазнительных бикини. Священники уже выразили протест против такого использования территории возле святыни, но отдыхающих это не поколебало: они по-прежнему приходят на берег толпами. Люди говорят, что это удобное место для отдыха, куда можно приезжать всей семьёй. Живущие в монастыре священнослужители уже смирились со столь вызывающим видом из окон, ведь по закону берег реки не принадлежит монастырю и запретить людям здесь загорать и прогуливаться в открытой одежде им невозможно.
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