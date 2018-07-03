Синоптики рассказали о погоде во вторник

Во вторник в Москве ожидается до 22 градусов тепла

Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве , сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь", — говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 20-22 градусов.

По прогнозам синоптиков, ветер во вторник будет теплый, южной четверти, 5-10 м/с. Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до 12-14 градусов. Осадков не ожидается.