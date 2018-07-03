Синоптики рассказали о погоде во вторник

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Во вторник в Москве ожидается до 22 градусов тепла 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: ТАСС
Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь", — говорится в сообщении.
Днем воздух в столице прогреется до 20-22 градусов.
По прогнозам синоптиков, ветер во вторник будет теплый, южной четверти, 5-10 м/с. Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.
В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до 12-14 градусов. Осадков не ожидается.
В Подмосковье во вторник днем — до 24 градусов, ночью — 9-14 градусов.
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