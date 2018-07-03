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Журналистов признают иностранными агентами
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Журналистов признают иностранными агентами вслед за СМИ 

Lenta.ru 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Журналисты, работающие в СМИ, которые были признаны иностранными агентами, могут также попасть под этот статус. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленные в Госдуме поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.
Поправки к закону о СМИ-иностранных агентах будут одобрены во вторник, 3 июля, комитетом Госдумы по информационной политике. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» сотрудники аппарата нижней палаты и подтвердили несколько депутатов.
Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и за участие в создании материалов за вознаграждение. «Вторичные» агенты попадут под требование о маркировке публикаций и будут обязаны два раза в год предоставлять отчет о своей работе, а также ежегодно проходить процедуру аудита.
В разработке поправок к закону об иностранных агентах участвовали председатель комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), возглавляющий рабочую группу по доработке законопроекта.
Законопроект о СМИ-иностранных агентах Госдума приняла осенью 2017 года. Под его действие попали СМИ, зарегистрированные в другом государстве, а также структуры без российского юридического лица. В отношении таких СМИ будут действовать ограничения и обязанности, предусмотренные для работы некоммерческих организаций. 5 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов девять СМИ, в том числе «Радио Свобода» и «Голос Америки». Сообщалось также, что всем изданиям, признанным иностранными агентами, закроют доступ в Госдуму.
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