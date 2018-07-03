Журналистов признают иностранными агентами вслед за СМИ

Журналисты, работающие в СМИ, которые были признаны иностранными агентами, могут также попасть под этот статус. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленные в Госдуме поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Поправки к закону о СМИ-иностранных агентах будут одобрены во вторник, 3 июля, комитетом Госдумы по информационной политике. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» сотрудники аппарата нижней палаты и подтвердили несколько депутатов.

Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и за участие в создании материалов за вознаграждение. «Вторичные» агенты попадут под требование о маркировке публикаций и будут обязаны два раза в год предоставлять отчет о своей работе, а также ежегодно проходить процедуру аудита.