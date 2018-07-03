Нарушителей транспортной безопасности накажут электрошокером

Сотрудникам подразделений транспортной безопасности могут разрешить использовать гражданское оружие самообороны. Сейчас электрошокерами уже пользуются работники многих охранных ведомств.

Электрошокерами вправе пользоваться должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира. Но для подразделений транспортной безопасности такая возможность не предусмотрена. Законопроектом, который Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 3 июля, предлагается устранить пробел и предоставить им такое право.

Как подчёркивают авторы законопроекта, сотрудники транспортной безопасности работают в местах массового скопления людей. Они несут особую ответственность, в том числе по пресечению терактов на территории аэропортов. Но при этом они не могут использовать огнестрельное оружие, так как в результате его применения могут пострадать случайные лица. Электрошокер исключает возможность нанесения ущерба третьим лицам.