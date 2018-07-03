Нарушителей транспортной безопасности накажут электрошокером 

Сотрудникам подразделений транспортной безопасности могут разрешить использовать гражданское оружие самообороны. Сейчас электрошокерами уже пользуются работники многих охранных ведомств.
Авторы инициативы — депутаты Госдумы во главе с Анатолием Выборным и Виктором Пинским, и сенаторы Алексей Кондратьев и Михаил Козлов. Они отмечают, что электрошоковые устройства разрешается применять полицейским, военнослужащим, сотрудникам частных охранных предприятий и вневедомственной охраны, судебным приставам, работникам организаций почтовой связи.
Электрошокерами вправе пользоваться должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира. Но для подразделений транспортной безопасности такая возможность не предусмотрена. Законопроектом, который Госдума рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 3 июля, предлагается устранить пробел и предоставить им такое право.
Как подчёркивают авторы законопроекта, сотрудники транспортной безопасности работают в местах массового скопления людей. Они несут особую ответственность, в том числе по пресечению терактов на территории аэропортов. Но при этом они не могут использовать огнестрельное оружие, так как в результате его применения могут пострадать случайные лица. Электрошокер исключает возможность нанесения ущерба третьим лицам.