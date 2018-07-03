Ещё
Тигров и леопардов запретят держать в квартире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тигров и леопардов запретят держать в квартире 

Парламентская газета 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
С 2019 года россияне не смогут держать в квартирах и на садовых участках диких животных. Если же они купили тигра или медведя до 1 июля 2019 года, то можно будет оставить его дома, но зарегистрировать.
Авторы законопроекта, который Госдума рассмотрит на пленарном заседании 3 июля, — сенаторы и депутаты разных фракций Госдумы во главе с председателем Комитета Госдумы по экологии Владимиром Бурматовым. Они предлагают внести в Закон «О ветеринарии» изменения, в соответствии с которыми Правительство разработает подробный перечень животных, подпадающих под запрет.
Если у вас в квартире или на дачном участке уже живут дикие звери, их можно будет оставить на «дожитие», но придётся зарегистрировать. Эта норма распространится на бойцовых собак, на питомцев зоопарков и цирковых животных.
Изначально предполагалось включить норму о запрете на содержание в квартирах диких животных в закон об ответственном обращении с животными. Но затем решено было оформить наиболее актуальные положения в виде отдельных законопроектов. Уже приняты законы о тренировке собак и об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.
Парламентская газета: последние новости
Вступление в наследство: что нужно знать о реформе наследственного права Жильё для молодых семей станет доступно супругам старше 35 лет В «Союзмультфильме» оценили закон о рекламе в детских передачах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу197
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа92
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение