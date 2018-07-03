Тигров и леопардов запретят держать в квартире

С 2019 года россияне не смогут держать в квартирах и на садовых участках диких животных. Если же они купили тигра или медведя до 1 июля 2019 года, то можно будет оставить его дома, но зарегистрировать.

Авторы законопроекта, который Госдума рассмотрит на пленарном заседании 3 июля, — сенаторы и депутаты разных фракций Госдумы во главе с председателем Комитета Госдумы по экологии Владимиром Бурматовым. Они предлагают внести в Закон «О ветеринарии» изменения, в соответствии с которыми Правительство разработает подробный перечень животных, подпадающих под запрет.

Если у вас в квартире или на дачном участке уже живут дикие звери, их можно будет оставить на «дожитие», но придётся зарегистрировать. Эта норма распространится на бойцовых собак, на питомцев зоопарков и цирковых животных.

Изначально предполагалось включить норму о запрете на содержание в квартирах диких животных в закон об ответственном обращении с животными. Но затем решено было оформить наиболее актуальные положения в виде отдельных законопроектов. Уже приняты законы о тренировке собак и об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.