Россиян предупредили об угрозе на Украине

Роспотребнадзор предупредил об угрозе дифтерии на Украине

Роспотребнадзор призвал россиян, которые планируют поездки на Украину , учитывать информацию об угрозе вспышки дифтерии в этой стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018 — 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии», — говорится в сообщении.

Два случая дифтерии зафиксированы в текущем году на территории Луганской области. По данным ведомства, «серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся».

В Роспотребнадзоре добавили, что, по данным ВОЗ, в последние три года Украина испытывает нехватку вакцины против дифтерии и кори, что «неизбежно приведёт к эпидемиологическим осложнениям».

Также в ведомстве отметили, что главной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация.

«В Российской Федерации прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, охваты в течении последних лет составляют более 98% при рекомендованном ВОЗ уровне — не менее 95%», — проинформировали в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине.