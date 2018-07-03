Россиян предупредили об угрозе на Украине

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Роспотребнадзор предупредил об угрозе дифтерии на Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор призвал россиян, которые планируют поездки на Украину, учитывать информацию об угрозе вспышки дифтерии в этой стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018 — 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии», — говорится в сообщении.
Два случая дифтерии зафиксированы в текущем году на территории Луганской области. По данным ведомства, «серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся».
В Роспотребнадзоре добавили, что, по данным ВОЗ, в последние три года Украина испытывает нехватку вакцины против дифтерии и кори, что «неизбежно приведёт к эпидемиологическим осложнениям».
Также в ведомстве отметили, что главной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация.
«В Российской Федерации прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, охваты в течении последних лет составляют более 98% при рекомендованном ВОЗ уровне — не менее 95%», — проинформировали в Роспотребнадзоре.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине.
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Комментарии1  Ещё 9 источников 
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